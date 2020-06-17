Рада ухвалила закон, що сприятиме погашенню боргів перед ДП "Енергоринок"

Верховна Рада ухвалила Закон «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» .

За відповідний проєкт №2386 в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проголосувало 243 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначають автори законопроєкту, станом на 31 серпня 2019 року дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" становила 30,9 млрд грн, з неї заборгованість, яка виникла після ведення в дію роздрібного ринку електричної енергії і І півріччі 2019 року, становить 2,4 млрд грн. Кредиторська заборгованість ДП "Енергоринок" становить 28,1 млрд грн.

Найбільша питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості ДП "Енергоринок" припадає на державні підприємства "Регіональні електричні мережі", яке постачає електричну енергію державним вугледобувним підприємствам, та НАЕК "Енергоатом", яке здійснює виробництво електроенергії на атомних станціях, - по 42%.

Автори проєкту зазначають, що основні причини виникнення заборгованості - відсутність повного покриття собівартості вугілля вугледобувним підприємствам з державного бюджету, низький рівень платіжної дисципліни підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, низький рівень платіжної дисципліни споживачів електричної енергії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях.

У документі пропонується низка рішень для погашення дебіторської та кредиторської заборгованості ДП "Енергоринок" - зокрема, збір коштів від постачальників універсальних послуг та постачальника "останньої надії" на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

При цьому вони вказують чотири джерела погашення заборгованості.

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Як повідомлялося, 30 квітня законопроєкт «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» ВР ухвалила у першому читанні.

З 1 липня 2019 року відбувся перехід на нову модель ринку електричної енергії. Новий ринок "на добу наперед" та "внутрішньодобовий ринок" функціонально є біржею, на якій визначається єдина ціна на електроенергію за принципом маржинального ціноутворення на основі балансу сукупного попиту та сукупної пропозиції.