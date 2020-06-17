Рада відхилила два законопроєкти щодо приватизації

Верховна Рада відхилила законопроєкти "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-1) і "Про відновлення дії Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-2).

За відповідні рішення проголосували 19 і 56 народних депутатів відповідно при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ці законопроєкти є альтернативними до проєкту Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 3 лютого 2020 р. (реєстраційний номер 2831).

Законопроєктом 2831-1 пропонується затвердити переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема, визначивши: перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція та не підлягає приватизації (додаток 1) – 9 об'єктів. Також перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 відсотків, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації (додаток 2) – 101 об'єкт, а перелік об'єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації (додаток 3) – 109 об'єктів.

Законопроєктом 2831-2 пропонується відновити дію Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" у редакції, яка була чинною станом на 19 жовтня 2019 року, а також поновити заборону приватизації національного оператора поштового зв'язку шляхом віднесення його до об'єктів, які не підлягають приватизації, визначені у статті 4 Закону "Про приватизацію державного і комунального майна".

Як повідомлялося, на почату року Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Однак невдовзі він був знятий.