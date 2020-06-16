Раді рекомендують не дозволяти приватизацію підприємств, які можуть постачати воду в Крим

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав законопроєкт №2831-1 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" таким, що містить корупційні ризики, і рекомендував парламенту відхилити його.

Про це журналістів поінформував перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") за підсумками засідання комітету 16 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комітет з питань антикорупційної політики визнав таким, що містить корупцію, і підтримав пропозицію відхилити законопроєкт №2831-1 авторства "слуг народу", який пропонував дозволити приватизацію управління Північно-Кримського каналу та управління Головного Каховського магістрального каналу. Тобто це давало би можливість тіньової приватизації ключових водних артерій, які можуть постачати воду в окупований Крим. Колеги почули аргументи, що таким чином ці надважливі канали можуть опосередковано прийти під контроль країни-окупанта, а насправді води в Криму вистачає для цивільного населення і вона необхідна лише військовим базам російських військ. "Голос" ініціював визнання цього законопроекту корупційним", - зазначив Юрчишин.

Водночас він висловив сподівання, що відповідне рішення Комітету з питань антикорупційної політики та Комітету з питань економічного розвитку підтримає й парламент у тому, що "цей законопроєкт має бути відхилений, а українська вода має поступати лише до українського Криму".

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може поновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова.

Водночас, на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води в окупований Крим для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.

Президент американського фонду "Джеймстаун" Глен Говард також зазначав, що посушливе літо в Криму може спонукати Російську Федерацію перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північнокримським каналом.

11 червня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" заявив, що питання відновлення водопостачання через Північно-Кримський канал на порядку денному наразі не стоїть.