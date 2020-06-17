В Україні розробили проєкт із локалізації виробництва в машинобудуванні

Мінекономіки планує внести на обговорення Урядового комітету постанову Кабміну щодо реалізації пілотного проєкту із локалізації виробництва в секторі машинобудування.

Про це під час прес-конференції, присвяченій 100 дням уряду заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Найближчим часом планується внести на обговорення Урядового комітету постанову КМУ щодо реалізації пілотного проекту із локалізації виробництва в секторі машинобудування. Зокрема, буде затверджений перелік техніки та порядок визначення ступеня локалізації такої техніки, а також окреслені умови у системі державних закупівель», - йдеться у повідомленні.

За словами Петрашко, міністерство хоче, щоб державні компанії чи структури під час закупівель враховували і віддавали перевагу тим товарам, які частково вироблені в Україні.

«Це те, що ми називаємо локалізацією – концепція, яка використовується в усіх провідних країнах світу. В цьому контексті перспективною є галузь машинобудування, яку ми хочемо підняти і підтримати», - зазначив міністр.

Він додав, що в сфері машинобудування великим попитом користуються локомотиви. Наразі в Україні локомотиви не виробляються, але участь українських компаній у виробництві компонентів для них може досягати 50%. Таким чином, українські виробництва будуть конкурувати за великі замовлення.

«Україна є великим клієнтом як держзамовник для багатьох виробництв у світі. Ми хочемо, щоб наші виробничі ланцюжки були включенні в світовий розподіл праці», - додав очільник Мінекономіки.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня 2020 року міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що збільшення вимог до локалізації для участі в державних закупівлях можна розглядати як засіб підтримки українських виробників. Міністр зауважив, що додаткові вимоги до локалізації вводитимуться, не змінюючи системи ProZorro.