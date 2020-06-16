В Україні за час карантину працевлаштували 106 тисяч осіб - Петрашко
Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Програма Кабінету міністрів «500 тисяч робочих місць» діє. <...> в нас настільки спрощена система, що людина, якщо не реєструється (в центрі зайнятості - ред.), то важко ідентифікувати, що вона є безробітною. Але, тим не менше, така спрощена реєстрація базується, в тому числі, і на створенні робочих місць. На даний момент за період карантину вже працевлаштовано 106 тис. осіб. Це те, що напряму, через центри зайнятості», - заявив Петрашко.
Він зазначив, що серед програм зайнятості є безумовні лідери, які успішно діють, а є напрямки, які потрібно ще профінансувати.
«Частина з цих програм профінансована, частина потребує фінансування. Зараз працюємо з Верховною Радою для того, щоб ще протягом цієї сесії розблокувати так звані активні програми зайнятості. Для того, щоб фонд зайнятості зміг по заявках місцевих органів влади і адміністрацій фінансувати людей для тимчасової зайнятості. Те саме робили всі країни, в першу чергу Сполучені Штати, для того, щоб людина могла бути зайнята і могла відчувати себе потрібною суспільству. Це програми не постійні, вони міняються, і ми сподіваємся що буде більш постійне працевлаштування для людей», - підсумував міністр.
Як повідомляв Укрінформ, кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості (ДСЗ), станом на 4 травня 2020 року становила 456,8 тис. осіб, що на 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року.
Уряд 13 травня представив і розпочав реалізацію плану зі створення умов для підвищення зайнятості населення, спрямовану на подолання безробіття внаслідок пандемії.
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