В Україні за час карантину працевлаштували 106 тисяч осіб - Петрашко

Під час карантину в Україні через центри зайнятості було працевлаштовано 106 тис. осіб.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Програма Кабінету міністрів «500 тисяч робочих місць» діє. <...> в нас настільки спрощена система, що людина, якщо не реєструється (в центрі зайнятості - ред.), то важко ідентифікувати, що вона є безробітною. Але, тим не менше, така спрощена реєстрація базується, в тому числі, і на створенні робочих місць. На даний момент за період карантину вже працевлаштовано 106 тис. осіб. Це те, що напряму, через центри зайнятості», - заявив Петрашко.

Він зазначив, що серед програм зайнятості є безумовні лідери, які успішно діють, а є напрямки, які потрібно ще профінансувати.

«Частина з цих програм профінансована, частина потребує фінансування. Зараз працюємо з Верховною Радою для того, щоб ще протягом цієї сесії розблокувати так звані активні програми зайнятості. Для того, щоб фонд зайнятості зміг по заявках місцевих органів влади і адміністрацій фінансувати людей для тимчасової зайнятості. Те саме робили всі країни, в першу чергу Сполучені Штати, для того, щоб людина могла бути зайнята і могла відчувати себе потрібною суспільству. Це програми не постійні, вони міняються, і ми сподіваємся що буде більш постійне працевлаштування для людей», - підсумував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості (ДСЗ), станом на 4 травня 2020 року становила 456,8 тис. осіб, що на 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Уряд 13 травня представив і розпочав реалізацію плану зі створення умов для підвищення зайнятості населення, спрямовану на подолання безробіття внаслідок пандемії.

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