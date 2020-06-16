Петрашко назвав кількість частково безробітних, які отримали допомогу

Допомогою по частковому безробіттю скористалися 56 тис. підприємств, і 131 тис. працівників вже отримують фінансову допомогу від держави.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний момент 56 тис. підприємств скористалося програмою з часткового безробіття: 131 тис. осіб отримує допомогу», - сказав Петрашко.

За його словами, вже сплачено 1,2 млрд грн цієї допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня, на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2,97 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.