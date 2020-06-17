Порушення валютного законодавства: НБУ попередив небанківську фінустанову

Національний банк застосував до небанківської фінустанови ТОВ "Фінансова компанія "Магнат" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України 15 червня 2020 року за результатами здійснених протягом І кварталу 2020 року виїзних перевірок кас ТОВ "Фінансова компанія "Магнат" з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій застосував до вказаної установи захід впливу у вигляді письмового застереження", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у травні оштрафував АТ «Таскомбанк» на 2,4 млн грн та АТ «Полікомбанк» на 300 тис. грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.