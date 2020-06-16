НКРЗІ вимагатиме від Мін`юсту не втручатися у регулювання сфери телекомунікацій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації звернеться із заявою до Міністерства юстиції з вимогою не втручатися та не перешкоджати здійсненню повноважень щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій, які належать виключно НКРЗІ.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання НКРЗІ 16 травня, повідомляється на сайті регулятора.

"Розглянувши наказ Міністерства юстиції України про відмову в державній реєстрації рішення НКРЗІ від 19 травня 2020 року № 195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку», НКРЗІ вирішила звернутися до Міністерства юстиції України із заявою про перегляд рішення, з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді", - зазначили в Нацкомісії.

У НКРЗІ також готують звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України стосовно недопущення Мін`юстом та Держрегуляторною службою перешкоджання здійснення повноважень НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій.

Ще одне звернення буде надіслане Державній регуляторній службі щодо необхідності врахування нею закону та положення про НКРЗІ під час розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо рішень НКРЗІ з питань регулювання тарифів та надання роз’яснень стосовно відсутності необхідності погодження Рішення НКРЗІ № 195 із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації ухвалила рішення знизити з 1 січня 2021 року такси інтерконтенту. Таке рішення потягне зменшення витрат операторів при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів телекомунікацій. А відтак - для абонентів має знизитися вартість міжмережевих дзвінків.

Протягом останніх років аналіз даних звітності операторів показав стабільне збільшення обсягів міжоператорського трафіку з 5,9% у 2017 році до 15,4% у 2019-му (у 2018 р. - 7,6%).

Користуючись даними операторів телекомунікацій за 2019 рік було розраховано приведену собівартість пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій, яка становить від 0,03 грн/хв. до 0,06 грн/хв.

Наближення розрахункових такс до приведеної собівартості пропуску трафіку здійснюється НКРЗІ з кінця 2015 року. Зокрема, рішенням НКРЗІ розрахункові такси були знижені 1 жовтня 2015 року з 0,36 до 0,23 грн/хв. Чергове зниження також відбулося з 1 січня 2017 року - до 0,15 грн/хв. Та з 1 січня 2019 року - до 0,12 грн/хв.

Після ухвалення рішення НКРЗІ, окремі суб’єкти господарювання та організації виступили із заявами про негативний для ринку характер прийнятого рішення.

На підтримку позиції НКРЗІ виступив мобільний оператор lifecell. У компанії заявили, що вважають недопустимим численні маніпуляції щодо рішення НКРЗІ про зниження ставки інтерконекту. Оператор засудив тиск на Мін’юст "з боку організацій під впливом учасників ринку, які не хочуть зниження ставки інтерконекту".