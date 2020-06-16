Рада підтримала за основу проєкт щодо регулювання діяльності акціонерних товариств

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 2493 "Про акціонерні товариства".

За відповідне рішення 16 червня проголосували 270 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєктом закону передбачається удосконалення питання проведення загальних зборів акціонерного товариства шляхом запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування.

Запроваджується діяльність радника з корпоративних прав щодо здійснення розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав.

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Також документом закріплюється можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління товариством шляхом створення ради директорів акціонерного товариства, яка здійснюватиме контроль та управління за діяльністю товариства, з одночасним передбаченням випадків обов'язкового застосування виключно дворівневої структури управління акціонерним товариством.