Ізраїль ближчими тижнями готується ратифікувати угоду щодо ЗВТ з Україною

Кнесет (парламент) Ізраїлю в найближчі тижні планує ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Відповідну заяву у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зробив глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі, передає пресслужба українського міністерства.

"На запит глави МЗС України, міністр закордонних справ Держави Ізраїль запевнив, що новий Кнесет Ізраїлю має намір в найближчі тижні ратифікувати угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем", - повідомили в МЗС.

Також зазначається, що Кулеба привітав ізраїльського колегу з призначенням на посаду глави зовнішньополітичного відомства Держави Ізраїль.

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Міністри домовилися підтримувати дружні особисті стосунки, надалі розвивати торгівлю між двома країнами, підтримувати високий рівень політичного діалогу та продовжити взаємну підтримку у міжнародних організаціях.

Кулеба запросив ізраїльського колегу, який ніколи раніше не відвідував Україну, відвідати з візитом нашу державу, щойно обставини дозволятимуть. Ашкеназі прийняв запрошення. Своєю чергою, Кулеба прийняв запрошення ізраїльського колеги відвідати з робочим візитом Ізраїль.

Як зазначили в МЗС України, Угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року, ратифікація новообраним Кнесетом (парламентом) Держави Ізраїль очікується найближчим часом.

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За даними експертів, повноцінне функціонування Угоди про вільну торгівлю дозволить удвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі

У 2019 році загальний торговельний обіг між Україною та Ізраїлем склав 1 млрд 116,3 млн доларів США.

Новий уряд Ізраїлю було приведено до присяги 17 травня 2020 року.