Кулеба запроваджує у МЗС кругову оцінку персоналу
Про це він заявив під час онлайн-презентації "100 днів змін в МЗС", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз у Міністерстві закордонних справ керівники оцінюють підлеглих - це єдина вертикаль, яка існує. Ми вже запровадили і готуємося до тестування практики "оцінки 360" (оцінка персоналу за методом 360 градусів - ред.), яка відома у корпоративному секторі, щоб здійснювати повноцінну оцінку, коли і підлеглі можуть оцінювати керівників", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що наразі в МЗС практикують ще один елемент оцінки, коли центр, тобто Київ, оцінює закордонні дипломатичні установи.
"Це ми теж змінимо, щоб усі отримували якісний відгук про свою роботу. Я переконаний, що це створить більш реалістичну оцінку власних можливостей, дозволить усувати проблеми і робити систему більш здоровою", - наголосив міністр.