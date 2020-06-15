Кулеба запроваджує у МЗС кругову оцінку персоналу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запроваджує в зовнішньополітичному відомстві бізнесову модель кругової оцінки персоналу, коли не тільки керівники, а й підлеглі оцінюють роботу одне одного.

Про це він заявив під час онлайн-презентації "100 днів змін в МЗС", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз у Міністерстві закордонних справ керівники оцінюють підлеглих - це єдина вертикаль, яка існує. Ми вже запровадили і готуємося до тестування практики "оцінки 360" (оцінка персоналу за методом 360 градусів - ред.), яка відома у корпоративному секторі, щоб здійснювати повноцінну оцінку, коли і підлеглі можуть оцінювати керівників", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі в МЗС практикують ще один елемент оцінки, коли центр, тобто Київ, оцінює закордонні дипломатичні установи.

"Це ми теж змінимо, щоб усі отримували якісний відгук про свою роботу. Я переконаний, що це створить більш реалістичну оцінку власних можливостей, дозволить усувати проблеми і робити систему більш здоровою", - наголосив міністр.