Протягом літа барель нафти коштуватиме близько $35 – експерт

Ціна на нафту еталонної марки Brent упродовж цього літа може становити близько 35 доларів за барель.

Таку думку висловив у коментарі кореспонденту Укрінформу партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"Спрогнозувати ціни на нафту протягом літа складно. Але загалом зараз вимальовується картина, що буде десь близько 35 доларів за барель - і це буде та ціна, яка може багатьох задовольнити", - заявив він.

Російський незалежний аналітик нафтогазового сектору переконаний, що домовленість у рамках ОПЕК+ дає свої результати, щоправда, "повністю стабілізувати ринок поки не вдається".

Зокрема, він указав на те, що в ОПЕК доволі слабка дисципліна щодо виконання взятих зобов’язань, також існує можливість виходу на ринок нафти з Лівії. Крім того, вжиті через пандемію COVID-19 обмежувальні заходи можуть тривати довше, ніж передбачалося, особливо з огляду на побоювання "другої хвилі". Окремий чинник, який слід брати до уваги – ситуація в економіці США.

Крутіхін зазначив, що цього разу, на відміну від попередніх домовленостей у рамках ОПЕК+, Росія виконує свої зобов’язання і справді скоротила видобуток нафти. Водночас він указав на те, що вже у серпні може бути недостатньо тих заходів, які зараз вживаються російськими компаніями, тому вони можуть бути змушені перейти до закриття окремих старих свердловин. А згодом відкривати їх знову буде вже нерентабельно. "Якщо це станеться, то може вийти так, що російська промисловість переживе сильний шок - і вже не поправиться. Тобто не відновить видобуток на тому рівні, який він був у 2019 році", - вважає експерт.

За його словами, суперечка між Москвою та Ер-Ріядом щодо нафтової угоди могла бути вирішена за сприяння президента США. "Трамп, судячи з усього, дуже серйозно поговорив з Путіним, який перед цим грюкнув дверима і пішов з асоціації під назвою ОПЕК+. І Путіну довелося просити у саудівців вибачення за брехню, якої він припустився з приводу їхньої мотивації, та погоджуватися на значно істотніше скорочення російського нафтовидобутку, ніж це передбачалося початковою угодою", - розповів Крутіхін, додавши, що "Росія сильно принизилася і прийняла принизливі умови цієї нової угоди".

Як повідомлялося, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Каменем спотикання стала позиція Росія, котра відмовилася посилювати обмеження - як це пропонувала Саудівська Аравія. Після цього ціни на нафту, які й так зазнавали тиску через пандемію коронавірусу, стрімко пішли вниз.

На цьому тлі 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було ухвалено нову домовленість, яка передбачала добове зниження загального видобутку нафти на 9,7 млн барелів, починаючи з 1 травня. Планувалося, що цей період триватиме два місяці - до 30 червня.

На наступний період, з 1 липня до 31 грудня, загальне узгоджене скорочення нафтовидобутку мало скласти 7,7 млн барелів. Згідно з угодою, після цього мав настати третій період, який передбачав зниження видобутку на 5,8 млн барелів за добу протягом 16 місяців - до 30 квітня 2022 року.

6 червня у ході віртуальної зустрічі міністрів у форматі ОПЕК+ було прийнято рішення про продовження домовленостей щодо квітневої угоди. При цьому перший етап коригування нафтовидобутку в бік зменшення, який передбачав його скорочення на 9,7 млн барелів, було продовжено до кінця липня.