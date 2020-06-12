Шмигаль розповів, куди підуть $2,1 мільярда траншу МВФ

Україна отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу МВФ, і ці кошти дозволять ефективно долати наслідки коронакризи.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Facebook.

“Сьогодні Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів. Ці кошти підуть напряму в бюджет, щоб уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи. Домовленості з Міжнародним валютним фондом — це спільна робота команди уряду, Офісу Президента, Верховної Ради та Національного банку”, - зазначив Шмигаль.

Він також позитивно оцінив рішення Національного банку щодо зниження облікової ставки до 6%. З початку роботи уряду під керівництвом Шмигаля облікова ставка Нацбанку поступово знизилася з 11% до 6%.

“Це найшвидше зниження ставки за всю історію країни та найнижча ставка за всю історію незалежності. Ми вдячні керівництву Національного банку за конструктивне та державницьке рішення, яке матиме позитивний ефект для економіки України”, - підкреслив Прем’єр-міністр.

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Глава уряду також зазначив, що через програми КМУ пільгових кредитів для бізнесу вдасться забезпечити розігрів та відновлення економіки. На цей рік уряд запланував 10 млрд грн на кредити під низькі ставки. Такі програми для малого та середнього бізнесу — це не тільки антикризовий пакет, а й додаткові можливості для розвитку, вважає Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол.