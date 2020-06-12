МВФ допускає часткове зміцнення гривні до кінця 2020 року

Курс гривні, який під час кризи пандемії втратив 15%, може частково відновити свої позиції впродовж уже цього року, якщо криза для України не матиме глибокого ефекту.

Про це йдеться в прогнозах МВФ, оприлюднених у документації щодо нової програми Stand-By для України.

"З моменту поширення пандемії COVID-19 у 2020 році гривня знецінилась на торгах майже на 15% проти долара США у порівнянні з показником на початок року. Якщо шок (від наслідків пандемії – ред.) виявиться тимчасовим для України, це зниження може частково компенсуватися протягом 2020 року", - зазначається в одному з додатків щодо оцінок зовнішнього сектору економіки України.

Як підкреслили у Фонді, в майбутньому очікується, що підвищення продуктивності праці в Україні приведе до помірного підвищення реальної вартості національної валюти.

Як повідомлялося, 9 червня Виконавча рада МВФ ухвалила нову програму Stand-By для України терміном на 18 місяців, яка передбачає загальне кредитування на суму 5 млрд доларів США.