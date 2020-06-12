МВФ: Україна вийде з економічної кризи після COVID-19 не раніше 2023-24 років
Про це повідомляє Bloomberg.
«На базовому рівні темп економічного зростання буде збільшуватися поступово упродовж наступних років до приблизно 4% з досягненням подальшого прогресу в імплементації структурних реформ… Продуктивність не досягне докризового рівня до 2023-2024 року», - йдеться у прогнозі МВФ після схвалення програми фінансової підтримки для України в розмірі 5 млрд дол.
Також у МВФ вказали на те, що ризики через COVID-19 зберігаються, в українського уряду обмежений фіскальний простір, а споживчий попит в Україні додасть до ВВП 1,1% в 2021 році після очікуваного скорочення на 8,2% в цьому році. І все це попри фінансування від МВФ, покликане підтримати антикризові заходи, а також попри розблокування додаткового мільярда доларів допомоги від Світового банку і 1,2 мільярда євро від Євросоюзу, йдеться у публікації.
Як зазначає видання, на тлі глибшої рецесії, ніж очікувалося, Національний банк України скоротив облікову ставку на 2% - до найнижчого рівня за весь період незалежності країни (з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року).
Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол.