Аваков анонсував великий контракт між урядом і АТ "Мотор Січ"
Про це під час поїздки до Запоріжжя сказав міністр МВС Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Великий контракт між АТ "Мотор Січ" і урядом щодо літальних апаратів. Сподіваюся, ми повинні цей контракт зробити дуже скоро", - сказав Аваков.
В ексклюзивному коментарі Укрінформу президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв зазначив, що йдеться про вертольоти.
"У Міністерстві внутрішніх справ є служба НС, в обов'язок якої входить порятунок людей, участь у гасінні пожеж. Таку техніку ми робимо і сертифікували. Ми про це давно говоримо, його помічники до нас приїжджають і сподіваюся, що ми укладемо контракт. Наші вертольоти гасять пожежі в Малайзії, у В'єтнамі, Індонезії, Португалії, а в Україні поки гасять пожежі вертольоти Міністерства оборони. У ДСНС така техніка потрібна і сподіваюся, що найближчим часом вона у них з'явиться, ми готові її робити", - наголосив Богуслаєв.
Як повідомляв Укрінформ, Аваков 12 червня перебуває з робочою поїздкою до Запоріжжя разом із заступником голови офісу Президента Сергієм Трофімовим, Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, головою СБУ Іваном Бакановим, віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим.