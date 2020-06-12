Аваков анонсував великий контракт між урядом і АТ "Мотор Січ"

Уряд України та запорізьке підприємство "Мотор Січ" працюють над великим контрактом.

Про це під час поїздки до Запоріжжя сказав міністр МВС Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Великий контракт між АТ "Мотор Січ" і урядом щодо літальних апаратів. Сподіваюся, ми повинні цей контракт зробити дуже скоро", - сказав Аваков.

В ексклюзивному коментарі Укрінформу президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв зазначив, що йдеться про вертольоти.

"У Міністерстві внутрішніх справ є служба НС, в обов'язок якої входить порятунок людей, участь у гасінні пожеж. Таку техніку ми робимо і сертифікували. Ми про це давно говоримо, його помічники до нас приїжджають і сподіваюся, що ми укладемо контракт. Наші вертольоти гасять пожежі в Малайзії, у В'єтнамі, Індонезії, Португалії, а в Україні поки гасять пожежі вертольоти Міністерства оборони. У ДСНС така техніка потрібна і сподіваюся, що найближчим часом вона у них з'явиться, ми готові її робити", - наголосив Богуслаєв.

Читайте також: Шмигаль похвалив роботу Авакова під час кризи

Як повідомляв Укрінформ, Аваков 12 червня перебуває з робочою поїздкою до Запоріжжя разом із заступником голови офісу Президента Сергієм Трофімовим, Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, головою СБУ Іваном Бакановим, віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим.