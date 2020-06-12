За три місяці онлайн відкрились понад 16 тисяч ФОП

В Україні за три місяці відкрито онлайн понад 16 тисяч ФОП.

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Три місяці тому ми запустили можливість зареєструвати ФОП онлайн. Послугу нового покоління. Це найшвидша та найзручніша можливість у світі відкрити власну справу. За три місяці ФОП через портал відкрили 16,1 тис. і це практично 45% від усіх ФОП, зареєстрованих за цей час в Україні", - написав він.

Міністр відзначив, що за минулий тиждень в Україні було зареєстровано більше 5 тис. ФОП, з них 2,1 - онлайн на порталі «Дія».

"Такі цифри свідчать, що темпи реєстрації фізичних осіб підприємцями повертаються до карантинного рівня. 92% користувачів порталу задоволені послугою. Це фантастика! Така цифра не тільки радує, а й надихає на інші цифрові перетворення в країні", - заявив Федоров.

Міністр також анонсував презентацію найближчим часом оновленої послуги з реєстрації ТОВ.