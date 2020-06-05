Мінцифри виключило "Ключові системи" з переліку надавачів електронного підпису

За результатами перевірки Держспецзв’язку, Міністерство цифрової трансформації виключило ТОВ "Ключові системи" з переліку надавачів електронних послуг.

Про це повідомляється на сайті Мінцифри.

"За результатами перевірки Держспецзв’язку було виявлено, що у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ТОВ "Ключові системи" завершився термін дії атестата відповідності комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Таким чином, ТОВ “Ключові системи” порушує законодавство у сфері електронних довірчих послуг. Міністерство цифрової трансформації зобов’язане виключити з Довірчого списку кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ТОВ "Ключові системи" та забезпечити скасування сертифікатів, виданих цьому кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим також буде розірвано договір про надання послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки ТОВ "Ключові системи".

"Це означає припинення надання ТОВ "Ключові системи" кваліфікованих електронних довірчих послуг та повернення ним користувачам послуг коштів за попередньо оплачені послуги, що не можуть надаватися надалі", - повідомили в Мінцифри.

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На сьогодні, згідно з даними Держстату, в Україні дійснюють діяльність два десятки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.