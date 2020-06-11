Оборонно-промисловий комплекс стане складовою стимулювання економіки - Шмигаль

Розвиток оборонно-промислового комплексу є складовою програми стимулювання економіки України, і уряд в своїй Програмі дій зосередиться на розвитку оборонної галузі та її експортного потенціалу.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«План розвитку оборонно-промислового комплексу України, його підтримки і його такого нового подиху, ось це план економічного розвитку. І він є в планах уряду, він є в програмі стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19, він є в Програмі діяльності Кабінету міністрів. У нас величезний потенціал оборонно-промислового комплексу, і ми, я вважаю, недостатньо використовуємо цей потенціал з точки зору розвитку експорту цієї галузі, з точки зору внутрішнього оборонного замовлення, з точки зору внутрішнього державного замовлення в цій сфері», - заявив Шмигаль.

За його словами, наразі розглядається ініціатива створення додаткової посади в уряді або окремого міністерства з розвитку в тому числі оборонно-промислового комплексу України.

Читайте також: Шмигаль очікує зростання української економіки з третього кварталу

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня заявив, що в уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу, наразі підбирається кандидатура.

Секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.