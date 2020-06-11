Україна отримає від МВФ ще чотири транші — Прем’єр

Україна після першого траншу від Міжнародного валютного фонду зможе отримати ще чотири.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми затвердили меморандум з МВФ. На початку програма передбачала виділення коштів на структурні реформи, але МВФ, розуміючи, що в умовах глибокою світової кризи проводити структурні реформи неможливо, всі уряди зосереджені на порятунку жителів своїх держав, своїх громадян і подоланні економічних наслідків, тому всі програми для всіх країн, які позичають кошти у МВФ, були переведені в режим Stand-by — це простіша програма без структурних вимог, вона коротша в часі (18 місяців), але строк кредитування п'ять років, сума кредиту 5 млрд дол., перший транш — 2,1 млрд, він збільшений і про це було домовлено якраз в останні дні перемовин. Далі буде ще чотири транші. Тобто ця програма співпраці з МВФ передбачає певні структурні маячки, нескладні, які кожен уряд і мав би реалізовувати, і ми їх будемо реалізовувати,” - пояснив Шмигаль.

За його словами, Міжнародний валютний фонд найближчими днями опублікує текст затвердженого Меморандуму.

“Там не передбачається ні збільшення пенсійного віку, ні жодних “драконівських” страшних умов для України — звичайні умови кредитування з тими процесами і покращеннями, які ми маємо робити в будь-якому випадку без меморандуму і без додаткових стимулів”, - уточнив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол. Перший транш обсягом 2,1 млрд дол. має надійти в Україну 11 червня 2020 року, він буде спрямований до Державного бюджету України.