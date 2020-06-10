МВФ наполягає на реформі митниці та податкової - Мінфін

Міжнародний валютний фонд, відповідно до започаткованої для України програми, наполягає на реформі митниці та податкової служби і зміцненні імунітету банківської системи.

Про це на брифінгу сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ключові елементи програми з МВФ: традиційно МВФ хоче бачити збалансованість бюджетної політики, вона збережена і рішення Фонду гарантує, що бюджет на 2020 рік збалансований і забезпечений засобами фінансування. Крім того, передбачається реалізація низки структурних реформ, зокрема, буде продовжена реформа митниці й податкової в частині створення єдиних юридичних осіб, також передбачається зміцнення імунітету банківської системи в частині роботи з непрацюючими кредитами. Також буде посилено інституційну спроможність Фонду гарантування вкладів", - сказав Марченко.

Він наголосив, що до вищезгаданих реформ слід додати боротьбу з корупцією та з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.

Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол. Перший транш обсягом 2,1 млрд дол. має надійти в Україну 11 червня 2020 року, він буде спрямований до Державного бюджету України.