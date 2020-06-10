Шмигаль заперечує, що МВФ вимагає підвищення пенсійного віку і тарифів

Міжнародний валютний фонд не вимагає від України ухвалення рішень щодо підвищення пенсійного віку і тарифів на газ та опалення, однак наполягає на проведенні збалансованої бюджетної та антикорупційної політики і подоланні наслідків COVID-19.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Ранок з Україною", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пенсійний вік однозначно підвищений не буде. Ані таких вимог, ані такого пункту немає в цій програмі і в цьому меморандумі. Стосовно медичної реформи, безумовно, Україна зацікавлена та буде продовжувати реформи в усіх сферах, де ми їх розпочинали, і це не предмет меморандуму, це предмет нашої зацікавленості", - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що про підвищення тарифів також не йдеться у меморандумі з МВФ, додавши, що минулого опалювального сезону фіксована ціна газу в тарифах була прописана на рівні понад 6,5 тис. грн за тисячу метрів кубічних. "Зараз на ринку ціна газу удвічі менша. Наше завдання сьогодні зробити так, щоб тарифи були економічно обґрунтованими та зрозумілими для людей. От над цим ми маємо працювати, а про підвищення тарифів взагалі не йдеться", - наголосив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок, 9 червня, затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу, який Україна очікує 11 червня, становитиме $2,1 млрд.

В уряді пообіцяли, що після завершення внутрішніх процедур МВФ, пов’язаних зі схваленням програми, тексти листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які містять заходи, які необхідно здійснити Україні впродовж дії програми, будуть оприлюднені на офіційних сайтах МВФ, Міністерства фінансів України та Національного банку України.