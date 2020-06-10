Україна очікує перший транш від МВФ у червні – Шмигаль

Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.

Про це написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів ми очікуємо вже цього місяця. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для підтримки економіки та допомоги людям», – написав Шмигаль.

Він наголосив, що «зелене світло» від МВФ підтверджує відповідальність влади, зокрема уряду, щодо виконання своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами, а також відданість системним змінам у країні.

"Усі структурні маяки, що прописані в документі, Україна має робити хоч із МВФ, хоч без нього. Це той порядок денний, який наша країна визначила для розбудови комфортної держави. І співпраця з МВФ на найближчі 18 місяців дасть нам можливість рухатися вперед як у цьому питанні, так і у відносинах з ЄС та іншими міжнародними партнерами", - підсумував Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу становитиме $2,1 млрд