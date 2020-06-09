Марченко запевнив Зеленського, що Держбюджет-2020 буде виконано

Президент зустрівся з членами Кабінету Міністрів, представниками комітетів Верховної Ради, а також керівництвом правоохоронних органів та обговорив з ними виконання Державного бюджету України на 2020 рік в умовах економічної кризи.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Глава держави зазначив, що наприкінці 2019-го уряд зіткнувся з такими системними ризиками виконання держбюджету, як неконтрольоване зміцнення національної валюти, зменшення обсягів та вартості закупівлі енергетичних товарів, а також адміністративна реформа фіскальних органів.

Водночас з початку 2020 року ситуація погіршилася: надходження податків та митних зборів не відповідали запланованим обсягам на 1 мільярд гривень. Додатковим тягарем стали наслідки від запровадження масштабного карантину.

"Забезпечити безумовне надходження дохідної частини державного бюджету – саме таке завдання поставлене мною новій команді Міністерства фінансів. Міністр отримав мандат на кадрові та організаційні рішення", – заявив Президент.

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Зі свого боку міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що, попри негативні тенденції в економіці у зв'язку з поширенням коронавірусу та карантином в усьому світі, за травень 2020 року Україна досягла 100% виконання розпису. Так, за цей час до загального фонду держбюджету надійшло 64 мільярдів гривень. Перевиконання з ПДФО становить 1%, з рентної плати за користування надрами – 15%, з акцизного податку – 21,4%. Водночас видатки державного бюджету за січень – травень зросли проти січня – травня 2019 року на 17 мільярдів і склали 437,7 мільярда гривень.

"Завдання, передбачені державним бюджетом, будуть виконані. Більш того, ставиться завдання перевиконання бюджету, щоб ми мали можливість використовувати цей ресурс на нагальні проблеми держави, додаткові видатки. Крім того, ми передбачаємо можливість зменшення дефіциту державного бюджету", – наголосив Марченко.

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Нагадаємо: наприкінці минулого місяця рахункова палата України заявила, що є значні ризики невиконання Державного бюджету України у 2020 році, насамперед в частині надходжень.

У квітні Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн). У бюджеті також закладено фонд на боротьбу з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд грн.

Фото: Офіс Президента