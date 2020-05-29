Рахункова палата заявляє про значні ризики невиконання Держбюджету на 2020 рік

Відповідно до Бюджетної звітності за січень-квітень є значні ризики невиконання Державного бюджету України в 2020 році, насамперед в частині надходжень.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Бюджетна звітність за січень–квітень свідчить про значні ризики невиконання Державного бюджету України в 2020 році, насамперед в частині надходжень. Враховуючи негативні тенденції в економіці, стан виконання державного бюджету на 2020 рік у першому кварталі та поширення коронавірусу, у квітні цього року до закону про державний бюджет внесені зміни щодо зменшення обсягу доходів на 120 млрд грн і збільшення видатків на 82 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, відповідно до звітності у квітні, майже половину доходів загального фонду отримано від Національного банку, який перерахував увесь обсяг коштів за рік, що свідчить про значні ризики невиконання в поточному році державного бюджету, насамперед в частині надходжень.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочують на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн). У бюджеті також закладено фонд на боротьбу з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд грн.