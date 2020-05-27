За І квартал бюджет недоотримав 45 мільярдів – Рахункова палата

За січень-березень 2020 року бюджет не отримав 45 млрд грн запланованих надходжень до загального фонду, з яких 27 млрд грн - митні та податкові платежі.

Про це написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

"За січень-березень 2020 року бюджет не отримав 14% запланованих надходжень до загального фонду. Це 45 млрд грн, з яких – 27 млрд грн митних і податкових платежів та 17 млрд грн зовнішніх запозичень", - написав Пацкан.

Він зазначив, що внаслідок скорочення імпорту товарів і послуг до бюджету не надійшло 9,5 млрд грн ПДВ. Відмінність між прогнозним і фактичним курсом гривні призвела до недоотримання 6,7 млрд грн доходів.

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В результаті видатків бюджету було здійснено на 28,3 млрд грн (11%) менше плану. Освіта, медицина, будівництво спортивних об’єктів не отримали 1,1 млрд грн.