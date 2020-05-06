Рахункова палата виявила бюджетних порушень майже на 50 мільярдів

Аудитори Рахункової палати у 2019 році виявили порушень та недоліків управління коштами із держбюджету на 50 млрд грн, що втричі перевищує показник 2018 року.

Про це написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

"Майже 50 млрд грн. Саме таку суму порушень та недоліків встановили аудитори Рахункової палати у 2019 році. І вона майже втричі перевищує показник 2018 року (у 2018 році – 17 млрд грн, а у 2019 – 49,76 млрд грн)", - написав Пацкан.

Він зазначив, що фахівці Рахункової палати торік перевірили 602 об’єкти. Обсяг перевірених коштів під час аудитів становив 763 млрд грн. Починаючи з 2010 року - це найбільший показник.

"Навантаження зросло. Але значно зросла і якість аудитів. Рахункова палата не лише виявляє, а й вказує на причини неефективного використання коштів держбюджету та шляхи їх заощадження. І до наших рекомендацій дослухаються. З тих рекомендацій, які надавала Рахункова у 2018 і 2019 роках за результатами аудитів до кінця 2019 року повністю або частково виконано 75,6%", - зауважив Пацкан.