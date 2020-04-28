Рахункова палата систематизує інформацію щодо коштів на подолання COVID-19

Рахункова палата систематизує інформацію щодо коштів на подолання COVID-19

Укрінформ
Фахівці Рахункової палати систематизують та візуалізують інформацію про використання бюджетних коштів на боротьбу з пандемією COVID-19, і кожен охочий може ознайомитися з нею у вільному доступі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Мільярди гривень з державного та місцевих бюджетів ідуть на боротьбу з пандемією. Питання, пов’язані з COVID-19, будуть предметом ретельного вивчення з боку Рахункової. Але, щоб не втрачати час, наші фахівці вже роблять все, щоб ідентифікувати можливі ризики, зокрема й неефективного використання коштів. Вони візуалізують і систематизують інформацію, щоб кожен міг подивитися, як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією і з державного, і з місцевих бюджетів", - написав Пацкан.

За його словами, віднині щодня у вільному доступі можна побачити загальну суму видатків на подолання пандемії, загальну кількість операцій, а також які області найбільше закуповують необхідні засоби, тощо.

Читайте також: В умовах пандемії Україні необхідно підтримувати експортерів - депутат

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня уряд затвердив порядок направлення коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками у розмірі 64,7 млрд грн, які будуть спрямовані на підвищення виплат працівникам, що протистоять вірусу, закупівлю медичного обладнання, соціальну підтримку пенсіонерів та тих, хто втратив роботу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-