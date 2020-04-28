Рахункова палата систематизує інформацію щодо коштів на подолання COVID-19

Фахівці Рахункової палати систематизують та візуалізують інформацію про використання бюджетних коштів на боротьбу з пандемією COVID-19, і кожен охочий може ознайомитися з нею у вільному доступі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Мільярди гривень з державного та місцевих бюджетів ідуть на боротьбу з пандемією. Питання, пов’язані з COVID-19, будуть предметом ретельного вивчення з боку Рахункової. Але, щоб не втрачати час, наші фахівці вже роблять все, щоб ідентифікувати можливі ризики, зокрема й неефективного використання коштів. Вони візуалізують і систематизують інформацію, щоб кожен міг подивитися, як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією і з державного, і з місцевих бюджетів", - написав Пацкан.

За його словами, віднині щодня у вільному доступі можна побачити загальну суму видатків на подолання пандемії, загальну кількість операцій, а також які області найбільше закуповують необхідні засоби, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня уряд затвердив порядок направлення коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками у розмірі 64,7 млрд грн, які будуть спрямовані на підвищення виплат працівникам, що протистоять вірусу, закупівлю медичного обладнання, соціальну підтримку пенсіонерів та тих, хто втратив роботу.