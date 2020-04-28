В умовах пандемії Україні необхідно підтримувати експортерів - депутат

В умовах, що склалися у світі через пандемію COVID-19, Україна повинна передбачити підтримку експортерів, лібералізувати все, що можна монетизувати.

Про це під час інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перший такий аспект – намагатися заробити гроші у будь-яких нових нішах і ринках, які є можливими і доступними для України. Мова йде, зокрема, про лібералізацію всього, що може бути монетизовано. Ми говоримо про друге читання законопроєкту про легалізацію азартних ігор, ми говоримо, гіпотетично, про лібералізацію медичного канабісу», - зазначив Наталуха.

Також, за його словами, треба стимулювати розвиток туристичної галузі, розвиток космічної галузі.

«На сьогоднішній день у нас немає ні морального, ні економічного права відмовлятися від будь-яких ідей, які можуть згенерувати додаткові фінансові надходження до державного бюджету. Ми, як комітет, активно вивчаємо активно зараз будь які напрямки», - зазначив Наталуха.

Також він наголосив, що необхідна підтримка виробників, які здійснюють експорт. «Я б говорив про компенсацію витрат на імпорт компонентів, що українському виробнику необхідні для вироблення продукції, яку він потім експортуватиме», - зазначив голова парламентського комітету.

Також для того, щоб позмагатися за титул нового виробничого майданчика в Європі, потрібно забезпечити комфортні умови для переробників, каже Наталуха

«Ми кажемо про перезапуск, скажемо так, законодавства про індустріальні парки. Це територіальні одиниці, які дадуть змогу підприємствам, які займаються виготовленням високотехнологічної продукції або просто створюють додану вартість, отримувати певні податкові преференції, амортизаційні преференції, отримати знижку на підключення до електроенергії, отримати допомогу по здійсненню експорту», - зазначив голова Комітету.

Він підкреслив, що дуже важливо створити робочі місця, щоб українці, які через пандемію повернулися з інших країн, залишилися вдома, коли кордони будуть відкриті.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що наслідки пандемії уже спричинили початок рецесії для глобальної економіки.

За даними доповіді ООН, найбільше від кризової ситуації через пандемію постраждають фермери, малі та середні підприємства, самозайняті громадяни. "Криза, викликана пандемією COVID-19, занурює світову економіку в рецесію з історичними рівнями безробіття та бідності", - йдеться в доповіді.