В Україні перший підприємець отримав рефінансування кредиту під 0%

ПриватБанк за оновленою програми “Доступні кредити 5-7-9%” рефінансував підприємцю кредит на суму 1,1 мільйона гривень під 0% до кінця березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"За оновленою програмою “Доступні кредити 5-7-9%” АТ КБ “ПриватБанк” рефінансував підприємцю кредит на суму 1,1 мільйона гривень під 0% до кінця березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Банки-партнери продовжують прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання). Зокрема, за тиждень попит на позики під такі умови склав майже 390 млн грн.

“Банки-партнери програми державної підтримки вже опрацьовують заявки від підприємців відповідно до наших антикризових ініціатив. Бізнес отримуватиме нульові позики, збереже свій бізнес та робочі місця українців, а держава сплатить відсотки за кредитними позиками”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За перший тиждень літа банки-партнери Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали 51 новий кредит на загальну суму в 32,6 млн грн. Загалом, вже видано 605 кредитів на суму в 381,05 млн грн.

Як повідомлялось, минулого тижня Фонд підписав угоди про партнерство з двома новими банками - "ОТП Банком" та "Міжнародним Інвестиційним Банком".

Готуються для затвердження Радою Фонду заявки про участь в програмі «Доступні кредити 5-7-9%» від "Креді Агріколь Банк" та "Агропросперіс Банк". У разі позитивного рішення Ради, загалом учасниками Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» стануть 19 банків, які за розміром чистих активів складають 80% усієї банківської системи України.