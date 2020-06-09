Нафта дорожчає на тлі зняття обмежень і надій на відновлення попиту

Ціни на нафту слабо зростають у вівторок, бо поступове зняття обмежувальних заходів послужило надією на відновлення попиту, проте зростання було обмежено нерадісними перспективами надлишку на ринку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,83 за барель, що на $0,03 (0,07%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX піднялися в ціні на $0,12 (0,31%) - до $38,31 за барель.

"З урахуванням того, що Brent дуже добре тримається вище $40, серед трейдерів ведуться розмови, що WTI також скоро досягне цього рівня", - сказав Майкл Маккарті, головний стратег ринку в CMC Markets.

Нью-Йорк, який найбільше в США постраждав від нового спалаху коронавірусу, почав виходити з карантину в понеділок, що потенційно може підштовхнути попит на пальне.

Експерти також підкреслили, що на настрої трейдерів вплинула новина про перспективи повернення лівійських поставок на ринок. Лівійська нафтова національна корпорація (NOC) в понеділок повідомила, що найбільше нафтове родовище країни Шарара може вийти на повну потужність протягом 90 днів.

Видобуток на Шарарі починається після піврічної зупинки. У січні 2020 року Лівійська національна армія (ЛНА) на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром почала до блокування об'єктів нафтової промисловості.

Як повідомляли арабські ЗМІ, на даний час на родовищі вже запущено п'ять свердловин загальною продуктивністю 20 тис. барелів на добу (б/д). Протягом найближчих днів, за словами джерела, обсяги видобутку зростуть до 55 тис. б/д. В цілому перший етап відновлення виробництва сировини передбачає вихід на рівень у 135 тис. б/д, що становить трохи менше 50% від можливого показника видобутку після проведення відновлювальних робіт.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 41,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,83 долара за барель, що на 83 центи вище за рівень закриття торгів ($40,00).