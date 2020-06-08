ЄС готовий допомогти Україні з реформою вугільної галузі — Міненерго

Європейський Союз готовий підтримати Україну в реформі вугільної галузі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

“У Представництві Європейського Союзу в Україні висловили готовність підтримати нашу державу для проведення реформи вугільної галузі. Про це йшлося під час першої зустрічі в.о. міністра енергетики Ольги Буславець із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Буславець розповіла про початок роботи міністерства над концепцією реформування галузі та зазначила, що стратегічне глобальне завдання полягає у її трансформуванні та визначеності щодо подальшої долі державних вугледобувних підприємств.

“Найболючіше питання – реформування шахт у «мономістах», населення яких повністю залежить від їх роботи. Ми повинні поставити інтереси людей на перше місце та забезпечити енергетичну безпеку країни. Ми хочемо використати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно вирішити аналогічні проблеми», – цитує пресслужба слова в.о. міністра.

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За інформацією Богуславець, наразі тривають перемовини щодо підтримки у цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.

Матті Маасікас запевнив представників міністерства, що у представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи, повідомляє пресслужба.