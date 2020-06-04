Донецька ОДА підготувала пропозиції щодо відновлення роботи шахт ДТЕК

Донецька обласна держадміністрація направила до вищого керівництва України пропозиції щодо відновлення повноцінної роботи шахт ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», які з 1 квітня були виведені у простій.

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

«Незважаючи на те, що Донецька обласна державна адміністрація позбавлена реальних важелів впливу на вугільну галузь, не залишаємо шахтарів наодинці з проблемами. Департамент розвитку базових галузей промисловості підготував та направив до вищого керівництва держави, уряду та РНБО України свої пропозиції щодо виходу з даної ситуації та відновлення повноцінної роботи шахт (ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»)», - написав очільник області.

Він зазначив, що питання стабілізації роботи Добропільської групи шахт, що входять до складу ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» в ОДА обговорили з представниками керівництва вугледобувних підприємств, галузевих профспілок та відділення НСПП в Донецькій області.

Донецька ОДА підготувала пропозиції щодо відновлення роботи шахт

Основною проблемою на сьогодні, на думку профспілок, є відсутність збуту вугільної продукції через невиконання учасниками ринку електроенергії прогнозованого балансу електроенергії, затвердженого Міненергетики, пояснив Кириленко.

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Він додав, що внаслідок цього працівників шахт ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» з 1 квітня було виведено у простій, і відновити роботу підприємств планувалося 1 червня. Проте ТОВ «ДТЕК» вирішило подовжити простій до покращення ситуації на ринку електроенергії.

Така позиція ДТЕК викликала обурення шахтарів, які вийшли на акції протесту та заявляють про наміри їх продовжувати, констатував керівник області.

«Вважаю, що вирішити цю проблему можемо лише за умови дотримання (усіма учасниками ринку!) прогнозованого балансу електроенергії, розробленого галузевим міністерством. Це забезпечить стабільний збут вугілля та дозволить добропільським шахтарям відновити свою роботу», - підкреслив Кириленко.