Перейменування Міненерго: уряд залишив Буславець в.о. міністра

Уряд у зв'язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля визнав Ольгу Буславець такою, що продовжує працювати на посаді першого заступника міністра енергетики, та поклав на неї виконання обов’язків міністра.

Відповідні розпорядження Кабінету міністрів № 602-р та № 604-р датовані 3 червня 2020 року. «У зв’язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля України вважати Буславець Ольгу Анатоліївну такою, що продовжує працювати на посаді першого заступника міністра енергетики України», - йдеться у розпорядженні. Читайте також: Мінекоенерго планують розділити на два міністерства — Прем'єр Іншим документом передбачено «покласти тимчасово виконання обов’язків міністра енергетики України на першого заступника міністра енергетики України Буславець Ольгу Анатоліївну», - йдеться у документах. Як повідомлялося, на засіданні 27 травня уряд створив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а також перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля у Міністерство енергетики. Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля України