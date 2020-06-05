Депутати ухвалили зміни до Кодексу України з процедур банкрутства

Верховна Рада прийняла Закон №2276 «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства».

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

Законом вносяться зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, якими усуваються недоліки Кодексу та встановлюються норми, що не допускають відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій задля недопущення порушення норм Конституції України.

Зокрема, законом визначається, що термін «бюджетна установа» у Кодексі вживається у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України».

Також передбачено доповнення ч. 2 ст. 34 Кодексу нормою про необхідність подання кредитором при зверненні до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство судового рішення, яке набрало законної сили, та за яким не сплив строк пред’явлення його до виконання. У зв’язку з цим таку підставу для відмови господарським судом у відкритті провадження у справі про банкрутство, як наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, необхідно змінити на наступну підставу: «кредитором не додано до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судового рішення, яке набрало законної сили, відповідно до вимог ч. 2 ст. 34 цього Кодексу».

Окрім того, Прикінцеві та перехідні положення Кодексу України з процедур банкрутства доповнюються ст. 2-1 та 2-2 у зв’язку із необхідністю розгляду господарськими судами справ про банкрутство у процесуальні строки, встановлені Кодексом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.