Міністр фінансів впевнений, що цьогорічний бюджет буде виконаний

У Міністерстві фінансів впевнені, що Україна пройшла кризовий етап в економіці, а державний бюджет на 2020 рік буде виконано.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюсь, що червень місяць буде більший в плані наповнень бюджету. У нас є всі підстави казати, що бюджет цього року буде виконаний. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року", - сказав Марченко.

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Він також зазначив, що кредит від МВФ дозволить Україні пережити складні наслідки економічної кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

Як відомо, Україна має отримати перший транш від МВФ вже найближчим часом у розмірі $1,9 мільярда.