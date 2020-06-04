Деталі нової програми Stand-By для України ще обговорюють – МВФ

Директор пресофісу МВФ Джері Райс підтвердив, що Виконавча рада Фонду ухвалить рішення щодо нової програми кредитування Stand-By для України 9 червня, але до цього моменту параметри домовленості залишаються предметом обговорень.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Домовленість щодо угоди Stand-By є предметом обговорень та має бути затверджена Виконавчою радою. Зустріч ради з цього питання очікується 9 червня", - зазначив Райс.

Водночас він не став коментувати появу у ЗМІ витоків можливого меморандуму між Україною і МВФ за новою програмою.

"Ми ніколи не коментуємо витоки документів, але що я можу сказати, МВФ – це прозора інституція", - зауважив представник Фонду.

У цьому зв'язку він підкреслив, що з огляду на політику транспарентності МВФ повний текст доповіді щодо України, а також супутні документи будуть оприлюднені одразу після засідання Виконавчої ради, запланованого на 9 червня.

"Це те, що ми робимо завжди, ми публікуємо угоди з країнами", - підкреслив Райс.

Як повідомлялося, 21 травня МВФ та український уряд досягли попередньої домовленості щодо запуску нової програми кредитування для України в режимі Stand-By. Домовленість передбачає виділення $5 млрд та розрахована на 18 місяців.

При цьому у Фонді підкреслили, що програма допоможе Україні ефективно подолати наслідки коронавірусної кризи в економіці та у сфері охорони здоров'я.