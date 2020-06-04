Укрспецекспорт став переможцем багатомільйонного тендеру на ремонт літака Іл-78

Державну компанію "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", оголошено переможцем багатомільйонного тендеру на ремонт літака-заправника Іл-78.

Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

"За результатами тендеру ДК "Укрспецекспорт" уклало з Управлінням закупок військово-повітряних сил Пакистану контракт на ремонт військових літаків. Роботи за контрактом виконуватиме підприємство ДК "Укроборонпром" – ДП "Миколаївський авіаремонтний завод""- , йдеться у повідомленні.

Також українська сторона отримала підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту. Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн доларів США.

Іл-78 (за кодифікацією НАТО— Midas) — призначений для дозаправки у повітрі військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак.

Як відомо, у квітні державна компанія "Укрспецекспорт" поставила радіолокаційну техніку іноземному замовнику та партію бойових машин піхоти БМП-1 для потреб ЗСУ.