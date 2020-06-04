У квітні виробництво рафінованої соняшникової олії збільшилося на 35%

За квітень 2020 року виробництво рафінованої соняшникової олії в Україні зросло на 35,1%.

Про це повідомляє пресслужба асоціації Укроліяпром.

«Слід відзначити рекордне зростання (приріст – ред.) виробництва олії соняшникової рафінованої у квітні 2020 року – 135,1%», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, навіть в умовах фінансово–економічної кризи та карантинних заходів, зумовлених COVID-19, у січні-квітні 2020 року зростання виробництва олії соняшникової в Україні перевищило 10%, соняшникового шроту –6%.

Також відзначається, що олійножирові підприємства забезпечують безперебійні поставки олії соняшникової на внутрішній ринок відповідно до заявок торговельних мереж і виконання зовнішньоекономічних контрактів.

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Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, за січень-квітень 2020 року в Україні було вироблено 2,19 млн тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 10,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.