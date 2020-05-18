Україна експортувала в квітні рекордну кількість соняшникової олії

Україна в квітні 2020 року експортувала рекордну кількість соняшникової олії - 717 тис. тонн. За підсумками 2019/2020 маркетингового року (МР) буде досягнуто нового рекорду виробництва в 7 млн ​​тонн та експорту української олії в 6,5 млн тонн.

Про це розповів генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук під час вебінару, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо брати результати минулого маркетингового року (2018/2019 - ред.), то ми виробили 6,5 млн тонн олії і 6,1 млн тонн поставили на експорт. Цього року результати будуть більші - ми на експорт поставимо десь 6,5 млн тонн, а виробимо 7 млн ​​тонн. Тому на сьогоднішній день, навіть в цих умовах кризових, ніхто (з виробників - ред.) не зупинився. Експорт у квітні 717 тисяч тонн - це рекорд поставок нашого масла за кордон», - заявив Капшук.

За його словами, в грошовому вираженні за 4 місяці 2020 року Україна експортувала масложирової продукції більше ніж на 2,5 млрд дол., з них на 1,84 млрд дол. - соняшникової олії. Загалом у грошовому вираженні частка масложирової продукції в українському аграрному експорті становить 33%, заявив експерт.

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Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, за чотири місяці 2020 року через Україну експортовано 2,53 млн т соняшникової олії, що на 15% більше від показника за аналогічний період минулого року (2,2 млн тонн). При цьому в Індію експортовано 586 тис. тонн продукції; Китай - 309,6 тис. тонн; Нідерланди - 262,9 тис. тонн.