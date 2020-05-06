В Україні вперше виконали дозавантаження танкера соняшниковою олією в морі

Компанія United Barge Company 3 травня 2020 року виконала дозавантаження рослинної олії з річкового танкера на морський танкер у відкритому морі; за даними компанії, в Україні таку операцію виконали вперше.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

"United Barge Company 3 травня виконала довантаження борт-борт рослинної олії з річкового танкера на морський танкер у відкритому морі. В компанії заявляють, що таку операцію було виконано в Україні вперше", - йдеться у повідомленні.

Завантаження відбулося з танкера UBC Amosov на судно SC Draco в районі зовнішнього рейду Миколаївського порту. Танкер SC Draco спочатку був завантажений 33,2 тис. тонн соняшникової олії, а танкер UBC Amosov доставив на рейд ще 2,6 тис. тонн. "Хотілося б відзначити, що це перша в українській історії така операція, і якщо довантаження зернових давно стали буденністю, то для олії це справжній прорив", - прокоментували в United Barge Company.

В компанії додали, що операція дозволила значно зменшити витрати на фрахт всього судна й оптимізувати логістику, уникнувши витрат щодо суднозаходів в український порт.

Сама операція планувалася близько року і була виконана за добу. Соняшникова олія вантажилася для компанії "Кернел".

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік експорт соняшникової олії з України сягнув рекордних 6,1 млн тонн, на 9% перевищивши показник 2018 року. Виручка від продажу соняшникової олії минулого року становила 4,3 млрд доларів, на 4% більше, ніж у 2018 році.