Кабмін ухвалив дві постанови про допомогу фермерам

Кабінет міністрів ухвалив дві постанови про допомогу фермерським господарствам.

3 червня уряд вніс зміни у дві важливі для фермерів постанови – про порядок надання доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску та про порядок використання коштів з держбюджету на фінансову підтримку фермерських господарств, написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Сьогодні уряд прийняв дві постанови: 1. Про внесення змін до Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування <…> 2. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», – написав Мокан.

Він зазначив, що постанова про внесення змін до порядку надання доплати ЄСВ дозволить усунути низку правових колізій та створить правові підстави для виділення бюджетних коштів з бюджету фермерським господарствам в розмірі 4 млрд грн.

Що ж до другої постанови - про внесення змін до порядку використання коштів фінпідтримки, то в ній передбачено:

спеціальну бюджетну дотацію у розмірі 5 тис. гривень за утримання корів фермерському господарстві, у власності якого є не менше 5 корів (але не більше 250 тис. грн на одне господарство);

часткову компенсацію витрат, пов'язаних із сертифікацією органічного виробництва, максимальний розмір якої має становити не більше 100 тис. гривень на рік;

бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для новостворених фермерських господарств, яка надаватиметься їм для провадження сільськогосподарської діяльності (не більше 60 тис. гривень на одне новостворене господарство);

часткову компенсацію витрат, пов'язаних із наданням дорадчих послуг, шляхом компенсації 90% вартості, але не більш як 10 тис. гривень за надані фермерам та сільгоспкооперативам дорадчі послуги;

відшкодування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 70% вартості (без ПДВ) придбаної техніки та обладнання, у т.ч. профінансованих за рахунок банківського кредиту, але не більш як 3 тис. гривень на один кооператив.

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За інформацією представника уряду у Верховній Раді, також пропонується у 2020 році здійснити компенсації, які не виплачені у 2019 році.

Як повідомляв Укрінформ, у державному бюджеті на 2020 рік зафіксовано суму в 4,2 млрд грн на підтримку галузі АПК, з яких 1,2 млрд грн передбачається виділити на програму зі здешевлення кредитів.