Уряд спростив реєстрацію земельних ділянок

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє ухвалювати рішення про реєстрацію земельної ділянки будь-якому державному кадастровому реєстратору, обраному за принципом випадковості системою Державного земельного кадастру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

«Сьогодні, 3 червня, на засіданні уряду прийнято постанову, яка запроваджує принцип екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок. Це означає, що відтепер рішення про реєстрацію земельної ділянки може бути прийнято будь-яким державним кадастровим реєстратором, обраним за принципом випадковості системою Державного земельного кадастру», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, документ розроблено для підвищення рівня доступності, відкритості та прозорості при наданні адміністративної послуги з державної реєстрації земельної ділянки. Старт пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, який триватиме 2 роки, планується на 10 червня.

Зокрема, удосконалюються такі процедури: процедура реєстрації земельної ділянки скорочується з 14 до 7 робочих днів; реалізується принцип екстериторіальності при наданні відповідної послуги; усуваються причини, які зумовлюють необхідність неодноразових звернень заявників із заявами та документами через центр надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі відмови у державній реєстрації).

Також постановою приведено у відповідність до вимог чинного законодавства можливість здійснювати замовлення, проведення та одержання результатів державної експертизи землевпорядної документації в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Держгеокадастру.

За інформацією міністерства, постановою удосконалюється механізм виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, зокрема, шляхом надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо виправлення помилок у застосуванні систем координат земельних ділянок (у тому числі помилок, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 травня 2020 року набула чинності постанова Кабінету міністрів №208 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580» від 3 березня 2020 року, яка передбачає погодження усіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності.

Як зазначається, суть цієї постанови полягає в тому, що на відміну від погодження за місцем розташування земельної ділянки, принцип екстериторіальності за визначенням дозволяє дотриматися об’єктивності та неупередженості під час розгляду документації, вчасності її опрацювання, усунення контактів між розробниками та експертами.

Передбачено, що документація на погодження подаватиметься лише в електронній формі та через особистий кабінет, у такий спосіб вдасться зменшити часові затрати розробників та забезпечити комфортні умови надання адміністративних послуг. Зі свого боку висновок про розгляд документації із землеустрою надсилатиметься розробнику на електронну пошту, скріплюватиметься лише ЕЦП та міститиме QR-код. У такий спосіб, необхідність додаткових печаток, штампів, звернень до територіальних органів тощо зникає, а отже зникає і точка перетину замовника та чиновника.

Фото: КМУ