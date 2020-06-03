Кабмін доручив опрацювати питання відтермінування виплати дивідендів Укрзалізницею
Відповідне протокольне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 3 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно з текстом рішення, Мінінфраструктури, Мінфін та Мінекономіки мають опрацювати питання відтермінування виплати Укрзалізницею дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та додаткового спрямування 60% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році на виплату дивідендів до державного бюджету не пізніше 31 грудня 2020 року.
Мініфраструктури доручено подати відповідні проєкти законодавчих актів на розгляд Кабміну в установленому порядку.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку травня заявляв, що НАК "Нафтогаз України" у 2020 році сплатить до державного бюджету 39,7 млрд грн дивідендів, значна частина яких буде спрямована на реалізацію програми «Велике будівництво».