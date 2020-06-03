Кабмін доручив опрацювати питання відтермінування виплати дивідендів Укрзалізницею

Кабмін доручив Міністерству інфраструктури спільно з Міністерством фінансів та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опрацювати питання відтермінування виплати АТ "Укрзалізниця" дивідендів за підсумками 2019 року.

Відповідне протокольне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 3 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з текстом рішення, Мінінфраструктури, Мінфін та Мінекономіки мають опрацювати питання відтермінування виплати Укрзалізницею дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та додаткового спрямування 60% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році на виплату дивідендів до державного бюджету не пізніше 31 грудня 2020 року.

Мініфраструктури доручено подати відповідні проєкти законодавчих актів на розгляд Кабміну в установленому порядку.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку травня заявляв, що НАК "Нафтогаз України" у 2020 році сплатить до державного бюджету 39,7 млрд грн дивідендів, значна частина яких буде спрямована на реалізацію програми «Велике будівництво».