Україна та Угорщина розвиватимуть торгівлю й прикордонну інфраструктуру

Україна та Угорщина мають намір зосередитися на розвитку торговельних відносин і розбудові прикордонної інфраструктури.

Про це йшлося у ході візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Будапешта під час його зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Зазначається, зокрема, що співрозмовники відзначили обопільну зацікавленість у розбудові дружніх та добросусідських відносин, а також налаштованість відкрити "нову сторінку двостороннього партнерства".

«Я передав проєкт спільного меморандуму Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який пропонується підписати в ході їх зустрічі. Я також запропонував реалізувати спільний великий проєкт - добудувати під патронатом Президента України та Прем’єр-міністра Угорщини сучасну лікарню у м.Берегово», - розповів Кулеба.

Крім того, за даними МЗС, особливу увагу міністри приділили питанням співпраці у стримуванні поширення COVID-19.

Глави МЗС також обговорили конкретні можливості збільшення інвестицій України в Угорщину та Угорщини - в Україну, сприяння зміцненню позицій на ринках обох країн.

Особливу увагу міністри приділили питанням розбудови прикордонної інфраструктури, в тому числі модернізації пункту Чоп-Загонь та побудові нового пункту Дийда-Берегдарац.

У ході візиту сторони підписали Протокол між урядом України та Угорщини про внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини.

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Візит Кулеби до Будапешта став першим закордонним візитом після призначення на посаду міністра закордонних справ України.

Як відомо, товарообіг між Україною та Угорщиною за 2019 рік склав 2.8 млрд дол. США.

З 2015 р. в Угорщині пройшли лікування 43 та реабілітацію 54 військовослужбовці, оздоровлено 2235 дітей з сімей учасників АТО/ООС та східних регіонів України. Уряд Угорщини виділив кошти на відновлення та закупівлю обладнання амбулаторії в селі Валуйське, яка була зруйнована внаслідок агресії РФ проти України.

Фото: mfa.gov.ua