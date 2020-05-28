Дії парламенту в умовах пандемії істотно підтримали малий бізнес - експерт

Дії Верховної Ради в умовах пандемії були такими, що позитивно вплинули на бізнес.

Таку думку висловив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський на онлайн-круглому столі в Укрінформі «Наслідки карантину для економіки України та шляхи їхнього подолання».

«Парламент діяв досить адекватно. Він ухвалив три пакети законодавчих ініціатив, які позитивно вплинули на бізнес. Це стосується звільнення малого бізнесу від єдиного соціального внеску, скасування перевірок, штрафних санкцій за різні порушення», - зазначив експерт.

Водночас, на його думку, Кабінет міністрів запровадив дуже жорсткий локдаун по всій країні, незважаючи на рівень захворюваності в кожній області. «Було зупинено громадський транспорт, авіасполучення, перекрито кордони. І не прораховувалися наслідки, які будуть від таких рішень, а вони є досить негативними», - вважає Несходовський.

За його словами, всі країни в умовах економічної кризи зосередилися на двох позиціях - підтримці платоспроможного попиту та ліквідності підприємств.

«Перше – це підтримка платоспроможного попиту, тобто виплати населенню, яке, перебуваючи на карантині, повинно мати гроші, щоб витрачати їх у магазинах, і відповідно економіка не буде падати. І друге – підтримка ліквідності. Підприємства, які не можуть реалізувати свою продукцію через закриття магазинів, не платять своїм постачальникам, і це формує цілу кризу неплатежів. В цій ситуації держава має забезпечити їх дешевими кредитними ресурсами», - наголосив Несходовський.

При цьому він категорично застеріг владу від будь-яких регуляторних обмежень та висунення нових вимог, які б збільшили видатки малого та середнього бізнесу. Адже обіг тих бізнесів, які зараз відкрилися, при сталих витратах і значній втраті споживачів, не буде достатнім, і на багатьох чекає банкрутство.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Станом на 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 477 нових випадків.