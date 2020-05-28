У посткарантинних економічних реаліях потрібна синергія уряду й центробанку - експерт

Нинішня коронакриза розділить країни на ті, де є так звані розширені уряди і де їх немає.

Таку думку висловив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ на круглому столі в Укрінформі «Наслідки карантину для економіки України та шляхи їхнього подолання».

«Нинішня криза розділить країни не на багаті й бідні, не на розвинуті та ті, які розвиваються. Вона розділить держави на ті, де є так звані розширені уряди – тобто синергія роботи уряду й центрального банку, – і ті країни, де цього розширеного уряду немає, тобто держави, де спостерігається своєрідне біполярне розкидання державного регулювання у вигляді розподілу уряду й так званої незалежності центрального банку», - сказав Кущ.

За його словами, умови посткарантинної економіки вимагатимуть колосальних стимулювальних й амортизаційних заходів з боку держави. У розвинутих країнах уже готують пакети, які амортизуватимуть кризу, в розмірі 20-25% ВВП; у країнах, що розвиваються – 10-15%. Україна сформувала резервний фонд у розмірі 60 млрд грн - це приблизно 1,5% ВВП, і цього замало, вважає фахівець.

Він навів приклад США та Європи, де домогосподарствам, малому й середньому бізнесу надаються ресурси для підтримки поточної платоспроможності. «Це все тому, що там є цей розширений уряд і є можливість надати економіці потрібну ліквідність за доступними процентними ставками», - сказав експерт.

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Водночас Україна, за його словами, перебуває в своєрідній точці економічної сингулярності. «Тобто, ми ще до кінця не бачимо тих законів і моделей, які домінуватимуть найближчим часом. Без синергії уряду й центробанку шансів у нас виграти в майбутній конкурентній боротьбі за виживання у світовій економічній системі – рівно стільки ж, скільки цих шансів було в інків при зіткненні з іспанськими конкістадорами», - вважає експерт.