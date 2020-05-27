Уряд погодив меморандум про постачання американського скрапленого газу в Україну

Про це написав у Facebook заступник міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик.

"Сьогодні Кабмін погодив підписання меморандуму про постачання американського скрапленого газу. Це наступний крок в наших домовленостях з США, яких ми досягли в грудні і березні. Мова йде про перетворення України в газовий хаб Європи. Це посилить нашу енергетичну безпеку і незалежність, а також зменшить вплив Росії не тільки на Україну, а й на Європу", - йдеться у повідомленні.

Як нагадав Чижик, раніше уже був підписаний лист про наміри з американською компанією про масштабний проєкт системних поставок скрапленого газу з США.

"Більше того, вони готові були підписати меморандум з конкретними цифрами та зобов'язаннями. Зараз відпрацьовуємо деталі. Це безпрецедентний повномасштабний проєкт, який дозволить посилити енергетичну і геополітичну незалежність України та європейських країн від РФ, а також буде мати великий економічний ефект", - зазначив представник міністерства.

Йдеться про транспортування до України близько 6-8 мільярдів кубометрів американського скрапленого газу.

"Закачуємо газ у сховища, а потім поставляємо до ЄС. Дуже важливо, що при цьому Україна буде не тільки покупцем газу, а повноцінним партнером із долею власності у всьому ланцюгу від видобутку газу у США до поставок у ЄС. Проєкт планується до запуску протягом 2-3 років", - додав Чижик.