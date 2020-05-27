Уряд підтримав проєкт щодо оподаткування у рамках державно-приватного партнерства

Кабінет міністрів підтримав проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо реалізації проєктів на умовах державно-приватного партнерства, що зокрема регулюватиме оподаткування платників в умовах дії договорів, у тому числі концесійних.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція «Слуга народу») у Facebook.

"На сьогоднішньому засіданні уряд підтримав проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо реалізації проєктів на умовах державно-приватного партнерства. Головна мета законопроєкту - урегулювання здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, з метою зростання економіки України, створення нових робочих місць, залучення іноземних інвестицій, розвитку інфраструктури", - написав Мокан.

Він зазначив, що законопроєктом будуть регулюватися особливості оподаткування платників податків в умовах дії договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів.

Внесення зазначених змін надаватиме можливість реалізовувати масштабні проєкти на умовах державно-приватного партнерства.

Як повідомляломя, на сайті Мінекономіки 6 квітня був опублікований для публічного обговорення законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення умов для модернізації інфраструктури шляхом реалізації проєктів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії”.

Результатом реформування законодавства України у сфері ДПП, включаючи концесійне, є прийнятий Закон України "Про концесію" від 3.10.2019 № 155-ІХ, який набрав чинності 20.10.2019. Для того, щоб забезпечити практичну реалізацію цього закону, виникла необхідність внести зміни та доповнення до Податкового кодексу України, зокрема щодо особливостей оподаткування платників податків в умовах дії договорів, укладених в рамках ДПП, у т.ч. концесійних договорів.