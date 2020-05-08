“Ольвія” стане першим концесійним портом в Україні

Спеціалізований морський порт “Ольвія”, розташований у Миколаєві, стане першим концесійним портом в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, оглянувши потужності підприємства під час робочої поїздки у Миколаївську область 8 травня, інформує пресслужба міністерства.

“Вперше за історію України ми провели чесні та відкриті концесійні конкурси у портах “Ольвія” та Херсону. Найближчим часом будуть підписані відповідні договори. “Ольвія” – наш перший концесійний проєкт, за яким ми реалізуємо наступні. У рамках цього проєкту ми залучаємо до роботи в Україні провідного світового оператора – катарську компанію QTerminals. Вона інвестує 3,4 млрд грн в розвиток порту, що позитивно відобразиться не лише на інфраструктурі Миколаєва, а й, без перебільшень, всієї країни”, - сказав Криклій.

За його словами, планується, що концесійні договори портів Херсонського та "Ольвія" будуть укладені в один день.

Криклій зазначив, що нині потужності українських портів використовуються лише наполовину, тому їх необхідно модернізувати.

“Це не лише дозволить збільшити доходи для державних та місцевих бюджетів, що підуть на зарплати, пенсії, розвиток освіти та науки, культури. Це робочі місця для людей і гідна оплата їх праці. Ми гарантуємо трудовим колективам концесійних портів збереження робочих місць впродовж 5 років”, - додав Криклій.

Разом з головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком міністр оглянув виробничо-перевантажувальний термінал компанії Bunge, який розташований на території порту “Ольвія”.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та Херсонського та закликало усіх приватних інвесторів взяти участь у цих конкурсах.

Зазначені проєкти були підготовлені спільними зусиллями команди Мінінфраструктури, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), проєктного офісу SPILNO та консорціуму міжнародних консультантів відповідно до кращих міжнародних практик. 24 січня переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару, 21 січня компанія «Рисоіл-Херсон" перемогла в концесійному конкурсі у Херсонського порту.